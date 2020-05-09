Даниил Медведев
Фото: Getty Images
Даниил подтверждает слова о том, что в прошлом отлично играл в компьютерные игры.
Российский теннисист Даниил Медведев во время локдауна сыграл в FIFA 20 против французского коллеги Гаэля Монфиса.
Сражение проходило в формате до трех побед, и 24-летний Медведев победил всухую. В первом матче он играл за «Ювентус» и переиграл «Ливерпуль» Монфиса со счетом 3:1, затем сборная Бельгии, за которую играл Даниил, победила Францию Монфиса (1:0). В завершающем матче Медведев выбрал «Ливерпуль» и одолел «ПСЖ» соперника со счетом 2:0.
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- Ранее Медведев выиграл два киберматча у капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы.
- В замороженном из-за коронавируса рейтинга ATP Медведев идет на пятом месте, Монфис – на девятом.
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