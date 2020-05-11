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Российская теннисистка Анна Калинская сообщила, что рассталась с австралийцем Ником Кирьосом.

«Встречаюсь ли я с Ником? Нет. Мы расстались. Мы больше не друзья. Я понимаю, что у Ника много фанатов, и это круто, но я не собираюсь говорить о нем. Отнеситесь к этому с уважением, пожалуйста. Спасибо», – написала Калинская в инстасторис.

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В марте этого года Калинскую и Кирьоса видели вместе на баскетбольном матче между «Лейкерс» и «Бруклин Нетс» в Лос-Анджелесе.

Отношения между российской спортсменкой и главным теннисным хулиганом завязались летом 2019 года.

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