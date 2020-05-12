Доминик отказался скидываться в фонд поддержки низкорейтинговых игроков, сославшись на их непрофессионализм, и получил длинное видеообращение от Инес Иббу.

620-я ракетка мира Инес Иббу из Алжира записала эмоциональное обращение Доминику Тиму, который отказался поддерживать низкорейтинговых теннисистов из-за их непрофессионализма и отсутствия преданности спорту.

«Дорогой Тим, я прочла твое последнее заявление и задумалась, какими бы были мои карьеры и жизнь, если бы я была на твоем месте. Каково быть Домиником Тимом? Я представила, каково иметь родителей-тренеров по теннису. Я росла в алжирском пригороде в небогатой семье, а мои родители не имели никакого отношения к теннису…

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Знаешь, в такой стране женщине нелегко стать спортсменом, я никогда не смогу в полной мере отблагодарить родителей за поддержку и все их жертвы ради моей мечты. В конце концов, хотя мои родители не были тренерами, у нас, по крайней мере, были местные площадки.

Ой! А ты знал, что в Алжире юниорские турниры ITF очень (очень!) редки и нет ни одного ивента ITF pro, ATP или WTA? Ни одного тренера международного уровня? Ни одного крытого корта? Не знаю, что было у тебя, но мы, когда неделями шел дождь, тренировали бэкхенд в тренажерном зале. И я еще не говорю о качестве площадок и кортов. Трава? Грунт? Африка, как говаривали. Это не остановило меня, я стала одной из лучших теннисисток в возрасте 14 лет и завоевала первые очки WTA в этом возрасте. Впечатляет, нет?

Если бы я тогда была частью твоего волшебного мира, то наверняка бы привлекла внимание множества спонсоров, федерация взяла бы меня под опеку. Спонсоры? В Алжире их не существует…

Какого иметь тренера, который помогает тебе? Личного физиотерапевта? Психолога? Преданную команду? Корт должен решить судьбу моей карьеры, а не финансы. Это совершенно несправедливо. Не благодаря твоим деньгам мы выживали до сих пор, и никто ничего у тебя не просил».

Инес поддержали легендарная американская теннисистка Винус Уильямс и австралиец Ник Кирьос.

«Респект», – написал Кирьос под публикацией, и Иббу ответила: «Спасибо за поддержку».

«Ты моя героиня», – отреагировала старшая Уильямс и получила трогательный ответ: «Ты тоже всегда была моей героиней, а сейчас – даже больше. Спасибо тебе большое».

Тим заявил о нежелании жертвовать деньги в фонт поддержки нерейтинговых игроков, так как они зачастую не вкладываются в теннис на сто процентов.

Иббу занимает 620-е место в рейтинге WTA.

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