Даяна Ястремская – чемпионка турнира в Хуахине
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Спортсменка, певица и просто красавица.
19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская зря времени не теряла во время вынужденного простоя из-за пандемии.
25-я ракетка мира выпустила сингл «Тысячи меня» под псевдонимом D.Y. Все собранные с продаж и прослушиваний песни средства пойдут в благотворительный фонд теннисистки, говорится в описании под видео.
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«Когда-то мне казалось, что петь – это не про меня 🙉🙊🙈 А сегодня у меня праздник, рождение моей маленькой мечты, рождение совершенно новой меня! 🕊 Мечтайте и верьте в свои силы», – написала Даяна в инстаграме.
- 15 мая украинка справит 20-летие.
- Ястремская – обладательница трех титулов WTA-тура, финалистка юниорского Уимблдона-2016.
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