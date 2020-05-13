Спортсменка, певица и просто красавица.

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская зря времени не теряла во время вынужденного простоя из-за пандемии.

25-я ракетка мира выпустила сингл «Тысячи меня» под псевдонимом D.Y. Все собранные с продаж и прослушиваний песни средства пойдут в благотворительный фонд теннисистки, говорится в описании под видео.

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«Когда-то мне казалось, что петь – это не про меня 🙉🙊🙈 А сегодня у меня праздник, рождение моей маленькой мечты, рождение совершенно новой меня! 🕊 Мечтайте и верьте в свои силы», – написала Даяна в инстаграме.

15 мая украинка справит 20-летие.

Ястремская – обладательница трех титулов WTA-тура, финалистка юниорского Уимблдона-2016.

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