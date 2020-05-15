Теннис

Джокович: «Верю, что могу выиграть рекордное число «ТБШ»

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Новак Джокович

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 8 минут

Новак уверен, что добьется поставленных целей.

Сербский теннисист Новак Джокович уверен, что установит рекорд по титулам на турнирах «Большого шлема»

«Я всегда очень уверен в своих силах. Верю, что могу выиграть рекордное число турниров «Большого шлема» и поставить рекорд по нахождению на первой строчке рейтинга ATP. Это мои цели. В лимиты я не верю – думаю, они лишь иллюзии собственного эго или разума», – сказал 32-летний Джокович в интервью In Depth.

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  • Джокович завоевал 17 титулов на «ТБШ». У Рафаэля Надаля – 19, у Роджера Федерера – 20.
  • Серб лидирует в рейтинге ATP, замороженном из-за пандемии коронавируса.

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