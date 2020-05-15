Теннис

Теннисный сезон приостановили до 31 июля. Отменены турниры в Гамбурге, Гштааде и Бухаресте

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Роджер Федерер и Рафаэль Надаль

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
30 минут назад

И еще ряд соревнований.

Международная федерация тенниса (ITF) продлила приостановку турниров из-за пандемии коронавируса до 31 июля.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт организации. «Это трудное решение, но здоровье и безопасность остаются нашей главной заботой. Мы продолжаем анализировать ситуацию в мире и оценивать все возможные варианты возобновления международных турниров, когда это станет безопасно.

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Мы тесно сотрудничаем с заинтересованными сторонами, чтобы пересмотреть календарь мероприятий и вместе принять правильные решения», – заявил глава ITF Давид Хаггерти.

  • Таким образом, не состоятся турниры ATP в Ньюпорте, Гамбурге, Лос-Кабос, Гштааде, Умаге, Атланте и Китцбюэле, соревнования WTA в Лозанне, Бухаресте и Юрмале, а также комбинированный турнир в Баштаде.
  • Ранее впервые с 1945 года был отменен Уимблдон, а «Ролан Гаррос» перенесли на вторую половину сентября.

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