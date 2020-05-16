Деньги с благотворительного аукциона направят на помощь пострадавшим от коронавируса.

В США завершился благотворительный аукцион All in challenge, на котором были разыграны лоты, деньги от продажи которых пойдут на поддержку пострадавших от коронавируса в Штатах.

Одна из позиций – просмотр матча из ложи Эжени Бушар, совместный ужин и подарки от канадской теннисистки. Торги начинались с 2,5 тысяч долларов и остановились на отметке в 85 тысяч.

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«Ребята!!! 85000?!?! Вы удивительные!!! Это так сильно поможет нуждающимся людям. Горжусь всеми вами, спасибо, что вместе со мной приняли участие. Лучшие болельщики 🧡», – отреагировала на произошедшее в твиттере Бушар.

Бушар занимает 328-е место в рейтинге WTA.

В 2014-м Эжени удивила теннисный мир, за сезон дойдя до полуфиналов на Australian Open и «Ролан Гаррос», а также сыграв в финале Уимблдона.

Бушар выставила на благотворительный аукцион совместный ужин и просмотр матча из ее ложи

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