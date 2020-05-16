Теннис

Бывшая первая ракетка мира поддержал идею с отстрелом нарушителей карантина

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Марсело Риос

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Такие меры уже ввели на Филиппинах.

Бывший чилийский теннисист Марсело Риос отметился резонансным заявлением в соцсетях. Экс-спортсмен прокомментировал сообщение президента Филиппин Родриго Дутерте, разрешившего полиции и военным стрелять по нарушителям карантина.

«Я не знаю, какое правительство у этой страны, но уверен, что, если убить двух парней, которые не соблюдали карантин, больше никто этого не сделает. Внимание, это мои личные мысли: думаю, когда вещи выходят из-под контроля, вы должны использовать жесткие методы», – написал Риос в инстаграме.

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  • В 1998 году чилиец некоторое время являлся первой ракеткой мира.
  • При этом Риос никогда не побеждал на турнирах «Большого шлема», его лучшее достижение – выход в финал Australian Open в 1998 году.

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