Австралиец в своем стиле провел инстаграм-лайв.

Ник Кирьос провел инстаграм-лайв с Энди Марреем и заявил, что британский теннисист лучше Джоковича, Надаля и Федерера.

– У тебя одна из лучших карьер за всю историю. Я говорил это много раз. Не хочу делать спорных заявлений, но, честно говоря, я думаю, что ты лучше, чем Джокович. Люди в социальных сетях начнут говорить: «Джокович, выиграл столько титулов». Джокович не мог вернуть мою подачу. А ты такой: «Я вмажу и выиграю». Это мое мнение.

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– Да, но результаты говорят другое.

– Маррей, он лучше, чем топ-3. И весь твиттер начнет: «О, этот Ник Кирьос, Кирьос говорит, что Маррей лучше, чем топ-3». Я верю в это. Я действительно верю в это. Ну, ты определенно лучше Джоковича, это точно.

На протяжении всего диалога Кирьос методично вливал в себя красное вино.

Ник предложил Энди сыграть в паре – шотландец согласился при условии, что Кирьос будет прилично себя вести.

Кирьос выиграл оба матча против Джоковича, не отдав ни сета. C Марреем у него отрицательная личка – 1-5.

Кирьос вышел на матч в майке Коби и не сдержал слез. Ник мог стать баскетболистом, но выбрал теннис

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