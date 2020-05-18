Теннис

«Он отличный теннисист и хороший человек». Калинская оправдалась за слова о Кирьосе

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Анна Калинская

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад

Анна рассказала, что на самом деле думает о Нике.

Российская теннисистка Анна Калинская оправдалась за слова об австралийце Нике Кирьосе, которого назвала плохим человеком.

«Он ничего не сделал. Он хороший человек, я просто не хотела о нем говорить. Не знаю, почему люди так о нем думают. Он отличный теннисист и хороший человек», – приводит слова 21-летней Калинской Yahoo Sports.

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  • Слухи об отношениях Калинской и Кирьоса появились в августе 2019-го, в мае 2020-го Анна объявила о расставании.
  • Кирьос занимает 40-е место в рейтинге ATP, Калинская не входит в топ-100 WTA. Оба рейтинга заморожены из-за пандемии коронавируса.

«Не хочу говорить о нем». Калинская рассталась с Кирьосом

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