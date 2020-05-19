Джуди Маррей и Энди Маррей
Фото: Getty Images
Главное для Джуди Маррей – чтобы человек был достойным.
Джуди Маррей, мама британских теннисистов Энди и Джейми Марреев, готова к новым отношениям в 60 лет.
«Если это будет правильный человек, то все возможно, хотя я уже привыкла делать все сама. Так что взаимоотношения могут быть трудными: я привыкла просыпаться и делать то, что хочу и когда хочу. Уже отвыкла беспокоиться о ком-то еще, и в этом есть свои преимущества. Но если я встречу достойного человека – почему бы и нет. Влюбиться никогда не поздно», – заявила женщина в интервью Daily Mail.
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- Джуди развелась с мужем Уильямом в 2005 году после 25 лет отношений.
- Энди Маррей – трехкратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и двукратный олимпийский чемпион.
- Джейми Маррей дважды выиграл «ТБШ» в парах.
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