Теннис

«Однажды мне подарили туалет!» Шарапова – о самом необычном подарке в карьере

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Мария Шарапова перед церемонией «Оскара»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
7 минут назад

Зато в быту пригодится.

Российская экс-теннисистка Мария Шарапова рассказала про самый необычный подарок за карьеру.

«Однажды мне подарили туалет! Один из этих шикарных японских туалетов», – ответила прославленная спортсменка на вопрос подписчика в сториз инстаграма.

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  • 33-летняя Шарапова – экс-первая ракетка планеты, пятикратная победительница мэйджоров, обладательница карьерного «Большого шлема».
  • Мария объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.

Запах женщины. Шарапова подарила теннису чувство вкуса и стиля – это ценнее всех «Шлемов»

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