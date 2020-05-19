Мария Шарапова перед церемонией «Оскара»
Фото: Getty Images
Зато в быту пригодится.
Российская экс-теннисистка Мария Шарапова рассказала про самый необычный подарок за карьеру.
«Однажды мне подарили туалет! Один из этих шикарных японских туалетов», – ответила прославленная спортсменка на вопрос подписчика в сториз инстаграма.
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- 33-летняя Шарапова – экс-первая ракетка планеты, пятикратная победительница мэйджоров, обладательница карьерного «Большого шлема».
- Мария объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.
Запах женщины. Шарапова подарила теннису чувство вкуса и стиля – это ценнее всех «Шлемов»
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