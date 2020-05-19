Зато в быту пригодится.

Российская экс-теннисистка Мария Шарапова рассказала про самый необычный подарок за карьеру.

«Однажды мне подарили туалет! Один из этих шикарных японских туалетов», – ответила прославленная спортсменка на вопрос подписчика в сториз инстаграма.

Теннис Серена набрала больше всех очков за 10 лет, Шарапова не вошла в топ-20 13/05/2020 В 07:47

33-летняя Шарапова – экс-первая ракетка планеты, пятикратная победительница мэйджоров, обладательница карьерного «Большого шлема».

Мария объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.

Запах женщины. Шарапова подарила теннису чувство вкуса и стиля – это ценнее всех «Шлемов»

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Теннис «Думала, ты просто фанат». Шарапова вспомнила первую встречу с Джоковичем 06/05/2020 В 10:19