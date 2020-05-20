Теннис

Интернет-пародист смешно изобразил Сафина, Кафельникова, Агасси и других олдовых звезд

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Пародия на Марата Сафина

Фото: facebook

Автор:Eurosport
2 часов назад

Мужчина тонко подметил особенности поведения легенд на корте.

Известный в интернете пародист Андерс Карраско записал смешное видео, где изобразил поведение легендарных теннисистов конца 1990-х – начала 2000-х.

Карраско предстал в образах Андре Агасси, Марата Сафина, Евгения Кафельникова, Густаво Куэртена, Гильермо Кории и Джеймса Блэйка. Получилось очень похоже.

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