Пародия на Марата Сафина

2 часов назад

Мужчина тонко подметил особенности поведения легенд на корте.

Известный в интернете пародист Андерс Карраско записал смешное видео, где изобразил поведение легендарных теннисистов конца 1990-х – начала 2000-х.

Карраско предстал в образах Андре Агасси, Марата Сафина, Евгения Кафельникова, Густаво Куэртена, Гильермо Кории и Джеймса Блэйка. Получилось очень похоже.

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Сафин и Кафельников – двукратные победители турниров «Большого шлема» и обладатели Кубка Дэвиса.

Также Кафельников выиграл Олимпиаду-2000.

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