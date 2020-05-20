Пародия на Марата Сафина
Фото: facebook
Мужчина тонко подметил особенности поведения легенд на корте.
Известный в интернете пародист Андерс Карраско записал смешное видео, где изобразил поведение легендарных теннисистов конца 1990-х – начала 2000-х.
Карраско предстал в образах Андре Агасси, Марата Сафина, Евгения Кафельникова, Густаво Куэртена, Гильермо Кории и Джеймса Блэйка. Получилось очень похоже.
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- Сафин и Кафельников – двукратные победители турниров «Большого шлема» и обладатели Кубка Дэвиса.
- Также Кафельников выиграл Олимпиаду-2000.
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