В юности Уильямс не впечатлилась.

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о негативных ощущениях от первого поцелуя.

«Мой первый поцелуй был ужасным, я никогда этого не забуду. Одно из худших событий в моей жизни. Мне было почти 18, а мой парень уже закончил школу. И он поцеловал меня – крепко, все как надо. Это было ужасно – у меня заболел живот, я побежала домой и рассказала все подружке. Я плакала: «Он поцеловал меня, а я его ненавижу». Это действительно было довольно драматично», – цитирует 38-летнюю Уильямс Essentially Sports.

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Серена – 23-кратная победительница турниров «Большого шлема».

Сейчас теннисистка замужем за бизнесменом Алексисом Оганяном, они воспитывают дочь, которая родилась в 2017 году.

Американка занимает девятое место в замороженном из-за локдауна рейтинге WTA.

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