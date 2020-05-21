Теннис

«Это было ужасно, я плакала». Серена вспомнила свой первый поцелуй

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Серена Уильямс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 минут назад

В юности Уильямс не впечатлилась.

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о негативных ощущениях от первого поцелуя.

«Мой первый поцелуй был ужасным, я никогда этого не забуду. Одно из худших событий в моей жизни. Мне было почти 18, а мой парень уже закончил школу. И он поцеловал меня – крепко, все как надо. Это было ужасно – у меня заболел живот, я побежала домой и рассказала все подружке. Я плакала: «Он поцеловал меня, а я его ненавижу». Это действительно было довольно драматично», – цитирует 38-летнюю Уильямс Essentially Sports.

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  • Серена – 23-кратная победительница турниров «Большого шлема».
  • Сейчас теннисистка замужем за бизнесменом Алексисом Оганяном, они воспитывают дочь, которая родилась в 2017 году.
  • Американка занимает девятое место в замороженном из-за локдауна рейтинге WTA.

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