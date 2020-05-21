Теннис

Пэр выложил фото жарче, чем у Ефимовой и Бушар вместе взятых

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Бенуа Пэр

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 36 минут

И задался вопросом: а когда же возобновится сезон?

Французский теннисист Бенуа Пэр выложил брутальное фото в инстаграме.

На изображении 31-лений спортсмен повернулся к камере обнаженной спиной. Пэр не просто загорает на солнце, а интересуется важным вопросом, ответ на который хотели бы знать все. «Окей, когда сезон возобновится?» – спросил француз.

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В комментариях отметились коллеги Бенуа по ATP-туру: Стэн Вавринка, Фрэнсис Тиафо, Феликс Оже-Альяссим, Жо-Вильфрид Тсонга и другие.

  • Теннисный сезон приостановлен до 31 июля из-за пандемии коронавируса, дедлайн несколько раз переносили.
  • Пэр – победитель трех турниров ATP в одиночном разряде и 22-я ракетка мира.

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