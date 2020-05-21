Деньги пойдут на борьбу с голодом в Пакистане.

Рейтинговые игроки и легенды тенниса пожертвовали вещи для благотворительного аукциона, вырученные средства с которого пойдут на борьбу с голодом в Пакистане.

Победительница пяти «ТБШ» Мария Шарапова выставила две пары кроссовок, лучший теннисист России Даниил Медведев – ракетку, которой он играл в финале US Open-2019.

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Также открыты слоты с футболкой Роджера Федерера с полуфинала Уимблдона-2016 и его кроссовками из Цинциннати-2011, футболкой Новака Джоковича с победного финала Australian Open-2011, тренировочной футболкой Рафаэля Надаля с «Ролан Гаррос»-2018, ракетками с автографами Стефаноса Циципаса и Сани Мирзы, ракеткой Григора Димитрова.

Аукцион организовал пакистанский теннисист Айсам-уль-Хак Куреши, который занимал место в топ-10 парного рейтинга.

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