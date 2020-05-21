Теннис

Шарапова, Медведев, Федерер, Надаль и Джокович пожертвовали вещи для благотворительного аукциона

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Мария Шарапова

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Деньги пойдут на борьбу с голодом в Пакистане.

Рейтинговые игроки и легенды тенниса пожертвовали вещи для благотворительного аукциона, вырученные средства с которого пойдут на борьбу с голодом в Пакистане.

Победительница пяти «ТБШ» Мария Шарапова выставила две пары кроссовок, лучший теннисист России Даниил Медведев – ракетку, которой он играл в финале US Open-2019.

US Open

«Медведев как стена, его трудно превзойти». Тренер Надаля – о финале US Open-2019

ВЧЕРА В 08:19

Также открыты слоты с футболкой Роджера Федерера с полуфинала Уимблдона-2016 и его кроссовками из Цинциннати-2011, футболкой Новака Джоковича с победного финала Australian Open-2011, тренировочной футболкой Рафаэля Надаля с «Ролан Гаррос»-2018, ракетками с автографами Стефаноса Циципаса и Сани Мирзы, ракеткой Григора Димитрова.

  • Аукцион организовал пакистанский теннисист Айсам-уль-Хак Куреши, который занимал место в топ-10 парного рейтинга.
  • Ознакомиться со слотами можно здесь.

Интернет-пародист смешно изобразил Сафина, Кафельникова, Агасси и других олдовых звезд

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Теннис

«Однажды мне подарили туалет!» Шарапова – о самом необычном подарке в карьере

ВЧЕРА В 16:10
US Open

«Медведев как стена, его трудно превзойти». Тренер Надаля – о финале US Open-2019

ВЧЕРА В 08:19
По теме
ТеннисРоджер ФедерерАйсам-Уль-Хак КурешиМария ШараповаБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Теннис

Пэр выложил фото жарче, чем у Ефимовой и Бушар вместе взятых

7 ЧАСОВ НАЗАД
Теннис

«Это было ужасно, я плакала». Серена вспомнила свой первый поцелуй

7 ЧАСОВ НАЗАД
Теннис

Интернет-пародист смешно изобразил Сафина, Кафельникова, Агасси и других олдовых звезд

ВЧЕРА В 13:48
US Open

«Медведев как стена, его трудно превзойти». Тренер Надаля – о финале US Open-2019

ВЧЕРА В 08:19

Последние видео

Play Icon
Теннис

«Не хотелось видеть, как Роджер плачет». Дядя Надаля вспомнил финал Australian Open-2009

00:02:06
Play Icon
Play Icon
Теннис

«Больше всего маек «Барселоны». Касаткина присоединилась к флешмобу #МоиФормы

00:01:00
Play Icon
Play Icon
Теннис

Маррей выиграл виртуальный теннисный турнир и отдаст гонорар на благотворительность

00:00:56
Play Icon
Play Icon
Теннис

Надаль сыграл за Надаля и вынес Шаповалова в теннисном симуляторе

00:17:19
Play Icon

Тренды

Чемпионат Германии

Болельщики уверены, что Холанн – робот. Но дело не в его результативности

21 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

ЦСКА продлил контракт с Гончаренко

ВЧЕРА В 10:20
Play Icon
Теннис

«Не хотелось видеть, как Роджер плачет». Дядя Надаля вспомнил финал Australian Open-2009

ВЧЕРА В 06:50
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

19/05/2020 В 09:53
Play Icon
Кубок УЕФА

Вагнер – о Газзаеве в перерыве финала КУЕФА: «Он пинал все, что под руку попало, и ругался»

18/05/2020 В 11:55
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

14/05/2020 В 20:25
Play Icon
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Чемпионат Англии

Провалиться в «Ливерпуле» и заново учиться ходить. Звезда «Саутгемптона» заменит Кейна на Евро

21/02/2020 В 18:07
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалПэр выложил фото жарче, чем у Ефимовой и Бушар вместе взятых