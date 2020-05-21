Шестая ракетка мира очень плотно связан с Россией.

Греческий теннисист Стефанос Циципас в интервью Eurosport рассказал о своих русских корнях.

– Какие черты в тебе русские, а какие – греческие? И от кого ты взял больше – от мамы или отца?

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– Чтобы стать профессиональным теннисистом, тебе нужна внутренняя прочность. Она у меня есть, и я думаю, что это моя русская часть. Русские очень жесткие, это их культура. Греческая сторона – это скорее про самовыражение, про философствование. Свою креативность я унаследовал из Греции.

– Расскажи про своего дедушку.

– Мой дедушка – Сергей Сальников, в России его считают легендой. У него было много интересов, но особенно хорош он был в футбол, он играл за ту же команду, что и Лев Яшин. Он выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году, выступая за СССР. Мне бы очень хотелось с ним встретиться. Но, к сожалению, он умер в 50 лет.

Он выступал за московский «Спартак», его до сих пор уважают за то, что он сделал для команды, за число выигранных трофеев. Дед был очень преданным игроком. На ютьюбе можно найти короткую видеозапись его игры.

Циципас – сын советской и греческой теннисистки Юлии Сальниковой (Апостоли) и Апостолоса Циципаса, внук советского футболиста и тренера Сергея Сальникова.

В 1954-1958 гг. Сальников провел 20 матчей за сборную СССР и забил 11 мячей.

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