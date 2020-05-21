Самое время потеребить ностальгические струны.

Пока теннисный сезон пребывает в спячке из-за пандемии коронавируса, официальный канал US Open предлагает зрителям вспомнить культовый четвертьфинал американского мэйджора-2000 между швейцаркой Мартиной Хингис и американкой Моникой Селеш.

Посмотреть обжигающую схватку можно в 20:00 по московскому времени 21 мая. Прямо вот здесь:

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