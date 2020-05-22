Австралиец не слишком переживает из-за разрыва с Анной Калинской.

Австралийский теннисист Ник Кирьос поиграл в Fortnite и рассказал о личной жизни.

Спортсмен залетел на стрим к пользователю Twitch под ником babztv1 и ответил на вопросы про дам.

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«Спал ли я с фанатками? Да. Абсолютно серьезно, если у меня нет постоянного партнера, это происходит примерно каждую неделю. Какие девушки мне нравятся? Дамы из Восточной Европы заставляют мое сердце биться чаще. Высокой красотке из Восточной Европы готов отдать половину доходов.

Что случилось с Калинской? Ничего не случилось. Мы просто разошлись. К сожалению, ничего не вышло. Но у нас остались забавные воспоминания», – рассказал Ник.

Кирьос занимает 40-ю строчку рейтинга.

До Калинской Ник встречался Айлой Томлянович, сестрой Эжени Бушар и многими другими.

Кирьос вышел на матч в майке Коби и не сдержал слез. Ник мог стать баскетболистом, но выбрал теннис

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