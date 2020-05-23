Теннис

Павлюченкова: «Кризис показал: пора менять структуру теннисного сезона»

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Анастасия Павлюченкова

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
42 минут назад

Первая ракетка России все разложила по полочкам.

Анастасия Павлюченкова высказалась о возможности продолжения сезона, финансовой поддержке игроков и равных призовых.

О финансовой поддержке игроков

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В Совете игроков WTA мы много говорили и работали над проектом финансовой поддержки, и результатом я довольна. То, чего мы добились, – помощь игрокам до 500 места в рейтинге, уже неплохо. Мы смотрели на то, сколько матчей провела теннисистка, случались ли у нее травмы или отпуск по беременности – принимали во внимание все факторы. Хотелось помочь и игрокам с невысоким рейтингом, но сложно найти решение, с которым согласится абсолютно каждый.

Это зависит не только от меня. Игроки с 500-й строчки и ниже в минусе не только сейчас, но и в течение сезона. Нужно понимать: они вряд ли заработали бы что-нибудь даже в обычное время. Но мы все равно стараемся думать обо всех. И все в Совете действительно бились за этот фонд, связывались с турнирами «Большого шлема» – только они способны потянуть подобную финансовую поддержку. ATP и WTA к такому готовы не были.

О равных призовых

Кризис показал: пора менять структуру теннисного сезона. Ни в одном другом виде спорта не проводятся турниры нон-стоп, без перерыва. На здоровье теннисистов это сказывается негативно. К тому же стоит подумать и о равном распределении призовых фондов, даже несмотря на то, что это вопрос очень сложный.

Анастасия Павлюченкова

Фото: Getty Images

Мы уже обсуждали идею слияния ATP и WTA на собрании Совета игроков в Пекине в октябре прошлого года. Считаю, за этим решением будущее тенниса, я бы очень хотела реализовать этот проект. Есть совсем немного игроков, которые не поддерживают концепцию равенства призовых фондов, но публичные выступления Роджера [Федерера] и Рафы [Надаля] помогут нам. Наш СЕО Стив Саймон действительно верит в эту идею и хочет воплотить ее в жизнь. Я бы тоже хотела изменений. К сожалению, иногда к подобным вещам может подтолкнуть такое глобальное бедствие, как сейчас.

О возобновлении сезона

Не уверена, что этот теннисный сезон будет продолжен. Когда смотришь на расписание, на глаза попадается US Open, но на его кортах сейчас расположен временный госпиталь. К тому же я не уверена, что у нас будет достаточно времени для подготовки к турниру. Я бы очень хотела снова играть в теннис, но нужно быть реалистом. В любом случае, если границы все еще будут закрыты, теннисный сезон возобновить не получится.

Лично мне было бы намного проще покинуть Россию и вернуться во Францию, в академию Муратоглу. Обычно там я провожу большую часть времени, живу в своем доме недалеко от Монако. Во Франции я могу полноценно тренироваться, поэтому надеюсь вернуться туда как можно скорее.

Даже если сезон возобновится, нужно будет соблюдать строгие правила. Мы это тоже обсуждаем в Совете WTA. Например, ограничить количество людей в команде, сопровождающей игрока. Возможно, придется начинать без зрителей.

  • Павлюченкова занимает 30-е место в рейтинге WTA.
  • По данным сайта WTA, за 2020-й год Анастасия заработала 427 тысяч долларов призовых, за карьеру – свыше 10 млн.

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