Теннис

Туктамышева приняла предложение Касаткиной сыграть благотворительный матч

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Дарья Касаткина

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Прямой эфир Елизаветы и Дарьи в инстаграме получился продуктивным.

Экс-первая ракетка России Дарья Касаткина и чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева провели прямой эфир в инстаграме. Дарья предложила провести совместный теннисный матч, и ее собеседница согласилась.

«Я всегда за любой кипиш, особенно там, где нужно играть в один из моих любимых видов спорта! Поэтому в теннис мы с тобой обязательно сыграем! Даже если не благотворительном матче, то просто так», – ответила 23-летняя Туктамышева.

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Также Касаткина отреагировала главное событие последних недель в мире фигурного катания – переход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«У нас явно проще со сменой тренеров, чем в фигурном катании. Кто-то по три раза за сезон меняет. Но мне это трудно дается. Недавно сменила тренера. Было очень непросто это сделать. Но мы продолжаем общаться, он очень классный чувак – бельгиец», – рассказала теннисистка.

  • 23-летняя Касаткина занимает 66-е место в замороженном из-за пандемии рейтинге WTA.
  • Туктамышева в сезоне-2019/20 заняла четвертое место на чемпионате России и не отобралась на главные старты.

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