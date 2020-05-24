Николоз Басилашвили
Фото: Getty Images
Первая ракетка Грузии предстал перед судом.
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили был задержан по подозрению в насилии над бывшей женой, Нелли Дорокашвили.
По информации телеканала «Мтавари архи», 28-летний теннисист не признает себя виновным. 24 мая в городском суде Тбилиси прошло заседание по делу спортсмена, его выпустили под залог. Следующее заседание назначено на 16 июня.
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«Эхо Кавказа» со ссылкой на грузинскую службу радио «Свобода» сообщает, что насилие произошло в присутствии отца Басилашвили и малолетнего ребенка теннисиста и его экс-супруги. Спортсмен был задержан 22 мая, а на имя отца в тот же день выписали ограничительный ордер.
- Басилашвили занимает 27-е место в рейтинге ATP, замороженном из-за пандемии коронавируса.
- Николоз трижды выигрывал турниры ATP в одиночном разряде.
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