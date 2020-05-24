Мария Шарапова
Фото: Instagram
Маша в отличной спортивной форме!
Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новое фото в инстаграме.
«В походе. Шаг первый – спортивная ходьба», – написала 33-летняя спортсменка. Шарапова позирует в черных обтягивающих лосинах и коротком топе такого же цвета, демонстрируя идеальный пресс.
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- Шарапова – экс-первая ракетка планеты, пятикратная победительница мэйджоров, обладательница карьерного «Большого шлема».
- Мария объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.
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