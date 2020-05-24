Теннис

Шарапова показала идеальный пресс – без тенниса фигура Марии все так же хороша

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Мария Шарапова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
40 минут назад

Маша в отличной спортивной форме!

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новое фото в инстаграме.

«В походе. Шаг первый – спортивная ходьба», – написала 33-летняя спортсменка. Шарапова позирует в черных обтягивающих лосинах и коротком топе такого же цвета, демонстрируя идеальный пресс.

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  • Шарапова – экс-первая ракетка планеты, пятикратная победительница мэйджоров, обладательница карьерного «Большого шлема».
  • Мария объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.

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