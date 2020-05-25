Теннис

«Не тренируюсь, потому что не вижу смысла». Федерер не верит в скорое возвращение тенниса

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Роджер Федерер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 17 минут

Роджер настроен пессимистично.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что не тренируется во время локдауна, так как не верит в скорое возобновление сезона-2020.

«Сейчас я не тренируюсь, потому что, если честно, не вижу смысла. Что касается возобновления сезона без зрителей, то я не могу представить себе пустые трибуны. Просто не могу. Я надеюсь, что этого не произойдет. Пусть большую часть времени мы и тренируемся, но, когда на игре никого нет, тишина… Хотя, конечно, мы можем играть без фанатов.

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Но я действительно очень надеюсь, что все вернется на круги своя. Можно подождать, чтобы потом заполнять трибуны хотя бы на треть или наполовину. Для меня играть при совершенно пустых трибунах на больших турнирах – это очень сложно», – сказал 38-летний Федерер в прямом эфире инстаграма с Густаво Куэртоном. Слова теннисиста приводит Sport24.

  • Федерер занимает четвертое место в рейтинге ATP, замороженном из-за пандемии коронавируса.
  • Профессиональные теннисные турниры приостановлены до 31 июля.
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