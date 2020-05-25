Теннис

Федерер: «Для меня самого стал сюрпризом успех в сезоне-2017»

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Роджер Федерер празднует победу на Уимблдоне-2017

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
38 минут назад

Швейцарец заявил, что не играл плохо в 2012-16 годах – просто это было время Джоковича и Надаля.

Роджер Федерер в чате с Густаво Куэртеном вспомнил сложный период карьеры между Уимблдоном-2012 и Australian Open-2017.

«Если взглянуть на период в четыре с половиной года или пять лет, когда я не мог выиграть «Шлем», то люди говорят об этом так, будто я играл ужасно. В 2013-м у меня был тяжелый год, после Индиан-Уэллс спина болела все лето.

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Честно говоря, я думаю, это было время Новака, а еще Рафа царил на «Ролан Гаррос». Так что было очень сложно добыть большую победу. Думаю, я смог продолжить, потому что верил, что очень близок к их уровню, потому что у меня отличная команда и я никогда не терял мотивации.

И я получаю удовольствие от тренировок. В 2016 году у меня была травма, и это было тяжелое время. Я задавался вопросом, конец ли это или нет. Для меня самого стало сюрпризом, что я смог так вернуться в 2017-м – речь не только об Australian Open, но и всем сезоне», – приводит слова Федерера EssentiallySports.

  • Федерер – 20-кратный победитель турниров «Большого шлема».
  • Чаще всего Роджер первенствовал на Уимблдоне (8 побед). В 2020-м году травяной «Шлем» не состоится.

«Не тренируюсь, потому что не вижу смысла». Федерер не верит в скорое возвращение тенниса

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