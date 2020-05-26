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Новак Джокович

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 10 минут

Участие подтвердили трое, не считая самого Новака.

Первая ракетка мира Новак Джокович организует серию выставочных турниров в балканских странах, несмотря на пандемию коронавируса и приостановку профессиональных ивентов до 31 июля.

Адриатическое турне пройдет в четырех городах и странах. 13-14 июня соревнования примет Белград (Сербия), 21-21 июня – Задар (Хорватия), 27-28 июня теннисисты сыграют в Черногории (точное место пока не известно), 3-4 июля – в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

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Участие подтвердили игроки топ-10 Доминик Тим и Александр Зверев, а также экс-третья ракетка мира Григор Димитров. В Белграде сыграют все трое, Зверев и Димитров выступят в Хорватии, Димитров – в Черногории.

  • Соревнования будут благотворительными и пройдут при поддержке фонда Новака Джоковича.
  • Вырученные средства пойдут на гуманитарную помощь.

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