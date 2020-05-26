Теннис

Марафоны Клеман – Санторо, Циципас – Вавринка – смотри на Eurosport 1 и Eurosport Player

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Фабрис Санторо, 2004 год

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
час назад

Легендарные длинные матчи с грунтовых кортов «Ролан Гаррос».

25 мая 2004 года французы Фабрис Санторо и Арно Клеман вышли на очный матч первого раунда «Ролан Гаррос» и не смогли выяснить отношения до наступления ночи. Битва продолжилась на следующий день, а все соперники провели на корте 6 часов 33 минуты. Шесть лет их битва оставалась самой продолжительной в Открытой эре и до сих пор занимает четвертое место.

Вот крутой момент с той рубки. Полный матч можно увидеть на Eurosport 1 и Eurosport Player.

Play Icon
Теннис

Блестящий розыгрыш Вавринки и Циципаса на «Ролан Гаррос»-2019

2 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
WATCH

Божественный розыгрыш с самого длинного матча в истории «Ролан Гаррос»

00:00:54

Более свежи в памяти события годичной давности, когда матерый Стэн Вавринка и молодой Стефанос Циципас гоняли друг друга 5 часов с лишним.

Play Icon
WATCH

Блестящий розыгрыш Вавринки и Циципаса на «Ролан Гаррос»-2019

00:01:00

  • Оживить в памяти французское единоборство и матч Стэна и Стефа хотели зрители и читатели Eurosport. Вы еще можете заполнить сетку расписания второй недели, проголосовав по ссылке.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Теннис

Теннис почти вернулся – игроки топ-10 выступят на выставочном турне Джоковича

9 ЧАСОВ НАЗАД
Теннис

Федерер: «Для меня самого стал сюрпризом успех в сезоне-2017»

ДЕНЬ НАЗАД
По теме
Теннис
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Теннис

Теннис почти вернулся – игроки топ-10 выступят на выставочном турне Джоковича

9 ЧАСОВ НАЗАД
Теннис

Федерер: «Для меня самого стал сюрпризом успех в сезоне-2017»

ДЕНЬ НАЗАД
Ролан Гаррос

Голосуй за матчи «Ролан Гаррос», которые хочешь пересмотреть. Eurosport покажет их на второй неделе

ВЧЕРА В 18:48
Ролан Гаррос Мужчины

Классика тенниса: первый матч 18-летнего Надаля на «Ролан Гаррос»

ВЧЕРА В 14:08

Последние видео

Play Icon
Теннис

Блестящий розыгрыш Вавринки и Циципаса на «Ролан Гаррос»-2019

00:01:00
Play Icon
Play Icon
Теннис

Божественный розыгрыш с самого длинного матча в истории «Ролан Гаррос»

00:00:54
Play Icon
Play Icon
Теннис

«Не хотелось видеть, как Роджер плачет». Дядя Надаля вспомнил финал Australian Open-2009

00:02:06
Play Icon
Play Icon
Теннис

«Больше всего маек «Барселоны». Касаткина присоединилась к флешмобу #МоиФормы

00:01:00
Play Icon

Тренды

Play Icon
Футбол

Кажется, «Лейпциг» и «Аугсбург» тайно тренировались во время карантина. Смотри, как они всех крушат

ВЧЕРА В 14:30
Play Icon
Чемпионат Испании

Тебас назвал дату рестарта Ла Лиги – это не 8 июня, а позже

ВЧЕРА В 06:32
Чемпионат России

«Просим Аллаха дать силы для победы над коварным злом – COVID-19». Кадыров высказался о коронавирусе

23/05/2020 В 21:19
Чемпионат России

Журналисты Baza сообщили о тяжелом состоянии Кадырова. В «Ахмате» опровергли информацию

22/05/2020 В 20:17
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
Play Icon
Теннис

«Не хотелось видеть, как Роджер плачет». Дядя Надаля вспомнил финал Australian Open-2009

20/05/2020 В 06:50
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

19/05/2020 В 09:53
Play Icon
Play Icon
Теннис

Маррей выиграл виртуальный теннисный турнир и отдаст гонорар на благотворительность

01/05/2020 В 10:23
Play Icon
Play Icon
Теннис

Надаль сыграл за Надаля и вынес Шаповалова в теннисном симуляторе

27/04/2020 В 19:31
Play Icon
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
Чемпионат России

Слуцкий подписал контракт с «Рубином» на 5 лет

19/12/2019 В 16:51
ЧМ-2018

Франция – Хорватия: перед матчем

15/07/2018 В 08:00
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалТеннис почти вернулся – игроки топ-10 выступят на выставочном турне Джоковича
Следующий материал«Стопроцентный пенальти! Клоунская лига». Твиттер разгневан судейством в Дер Классикер