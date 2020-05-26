Марафоны Клеман – Санторо, Циципас – Вавринка – смотри на Eurosport 1 и Eurosport Player

Легендарные длинные матчи с грунтовых кортов «Ролан Гаррос».

25 мая 2004 года французы Фабрис Санторо и Арно Клеман вышли на очный матч первого раунда «Ролан Гаррос» и не смогли выяснить отношения до наступления ночи. Битва продолжилась на следующий день, а все соперники провели на корте 6 часов 33 минуты. Шесть лет их битва оставалась самой продолжительной в Открытой эре и до сих пор занимает четвертое место.

Вот крутой момент с той рубки. Полный матч можно увидеть на Eurosport 1 и Eurosport Player.

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Теннис Блестящий розыгрыш Вавринки и Циципаса на «Ролан Гаррос»-2019 2 ЧАСОВ НАЗАД

Play Icon WATCH Божественный розыгрыш с самого длинного матча в истории «Ролан Гаррос» 00:00:54

Более свежи в памяти события годичной давности, когда матерый Стэн Вавринка и молодой Стефанос Циципас гоняли друг друга 5 часов с лишним.

Play Icon WATCH Блестящий розыгрыш Вавринки и Циципаса на «Ролан Гаррос»-2019 00:01:00

Оживить в памяти французское единоборство и матч Стэна и Стефа хотели зрители и читатели Eurosport. Вы еще можете заполнить сетку расписания второй недели, проголосовав по ссылке

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