Теннис

«Русским точно переплачивают». Касаткина назвала футболистов пафосными и высокомерными

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Дарья Касаткина

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 37 минут

Дарья любит футбол, но настороженно относится к его представителям.

Экс-первая ракетка России Дарья Касаткина рассказала об отношении к футболистам.

«Футбол мне нравится, но футболисты в основной массе – нет. В сравнении с другими спортсменами они какие-то пафосные, высокомерные. Да еще такую зарплату получают при этом. Русским точно переплачивают», – заявила 23-летняя Касаткина в прямом эфире Марии Командной.

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Также теннисистка сравнила нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси. «Лео – прикольный, маленький, шустрый. Его талант бесконечен. Криштиану Роналду тоже многого достиг, но на его фоне Месси – бог, инопланетянин», – сказала Касаткина, чьи слова цитирует Sports.ru.

  • Дарья болеет за «Барселону».
  • Касаткина – победительница двух турниров WTA в одиночном разряде, сейчас занимает 66-е место в рейтинге.

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