Марафоны Серена – Азаренко, Серена – Энен – смотри на Eurosport 1 и Eurosport Player

Легендарные матчи с грунтовых кортов «Ролан Гаррос».

Пока теннисный мир замер в ожидании новых поединков, самое время пересмотреть старые. Например, схватку между Сереной Уильямс и Викторией Азаренко на «Ролан Гаррос»-2015 – тогда американке, посеянной на турнире под первым номером, пришлось очень непросто против белорусской спортсменки уже в третьем раунде турнира.

Этот матч для просмотра выбрали вы сами: благодаря вашему решению игру Серена – Азаренко в четверг, 28 мая, можно будет увидеть на телеканале Eurosport 1 и в Eurosport Player. Также в четверг будет показан матч 2003 года между все той же Сереной и бельгийкой Жюстин Энен. Эта игра была отмечена скандалом: при счете 4-2, 30-0 на подаче Уильямс в третьем, решающем сете Энен подняла руку, сигнализируя, что не готова к приему мяча, и Уильямс отправила подачу в сетку, рассчитывая, что ей дадут возможность подать еще раз.

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Серена Уильямс Фото: Getty Images

Тем не менее, судья не заметил поднятой руки Жюстин, а та после обращения американки к рефери заявила, что не делала никакого жеста. Разочарованная Серена проиграла гейм, а затем сет и матч, а после игры обвинила Энен в мошенничестве. Бельгийка признала свой поступок неспортивным только в 2011 году.

А вот по этой ссылке вы можете выбрать матчи следующей недели.

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