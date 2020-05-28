Теннис

Бушар: «У всех есть хейтеры. Их наличие означает, что вы выделились»

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Эжени Бушар

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
41 минут назад

Канадская теннисистка не особенно парится из-за негатива в соцсетях.

Канадская теннисистка Эжени Бушар поделилась мнением о хейте.

«Это тяжело. Самое главное не испытывать обратную ненависть. Нужно правильно воспринимать хейт. Понимать, что это скорее про самих людей и их чувства. Это не означает, что вы ужасный человек.

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Там [в соцсетях] так много негатива, я не читаю все это – пустая трата времени. Но есть и много позитива, я стараюсь сосредоточиться на этом. Понимаю, что у всех есть хейтеры. Это означает, что вы выделились или сделали что-то в своей жизни. Принимаю это как обратный комплимент», – цитирует спортсменку The Sun со ссылкой на CNN.

  • Эжени занимает 332-ю строчку мирового рейтинга.
  • В 2014-м Эжени удивила теннисный мир, за сезон дойдя до полуфиналов на Australian Open и «Ролан Гаррос», а также сыграв в финале Уимблдона.

Сестренка Бушар, похоже, встречается с Кирьосом. Это еще один повод нырнуть в ее огненный инстаграм

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