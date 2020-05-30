Теннис

«Я следующая?» Гауфф остро отреагировала на убийство темнокожего мужчины полицией

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Кори Гауфф

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 25 минут

Юная американка шокирована трагедией.

Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, которая наступила в результате жестокого обращения полиции после задержания.

«Вот поэтому я не молчу и борюсь с расизмом. Джордж Флойд, Ахмад Арбери, Бреонна Тейлор, Трейвон Мартин, Эрик Гарнер, Аяна Джонс, Фредди Грей и великое множество других. Я следующая? Я не молчу, а вы?» – подписала 16-летняя Гауфф видео, которое демонстрирует фото Флойда и остальных перечисленных.

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  • Мужчина был задержан по подозрению в использовании фальшивого чека на 20 долларов. После задержания один из офицеров прижал голову Флойда к асфальту и удерживал ее около шести минут. Он потерял сознание и умер в больнице.
  • Гауфф стала известна в 2019 году, когда сенсационно дошла до четвертого круга Уимблдона и US Open.

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