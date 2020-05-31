Изголодавшиеся болельщики увидят матчи в интернете и по ТВ.

В подмосковных Химках состоится выставочный турнир с участием почти всех лучших теннисистов России.

«Предварительно добро на участие дали Карен Хачанов, Евгений Донской и Андрей Рублев. Мы с удовольствием приняли бы и Даниила Медведева, но он пока не планирует покидать Монако.

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В женской половине турнира надеемся увидеть Анастасию Павлюченкову, Светлану Кузнецову, Анастасию Потапову, Виталию Дьяченко, Веронику Кудерметову, первую ракетку России Екатерину Александрову, если она сумеет приехать из Чехии, где тренируется сейчас. Все они восприняли эту идею на ура.

Регламент как у мужчин, так и у женщин будет одинаковым. Мы разобьем восемь спортсменов на две группы, откуда по два лучших игрока выйдут во второй этап. Дальше – снова круговой турнир, уже с участием четырех человек. По его итогам определятся пары полуфиналистов. Каждый матч будет состоять из двух сетов и, если потребуется, супертай-брейка», – цитирует «Коммерсант» Александра Островского, владельца теннисной академии в Химках и турнира WTA в Юрмале.

Соревнования намечены на вторую половину июня и пройдут без зрителей.

Призовой фонд мужского и женского турниров – по 15 тысяч долларов.

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