Теннис

«Долго ходила под впечатлением». Румынская теннисистка рассказала, как увидела Серену голой

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Серена Уильямс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 8 минут

Александру Каданцу очень впечатлили габариты американки.

Румынская теннисистка Алекандра Каданцу вспомнила, как увидела американку Серену Уильямс обнаженной.

«Мое первое воспоминание о «Шлемах» – то, что я увидела в раздевалке Серену Уильямс. Она была полностью голой. Я навсегда запомнила это и долго ходила под впечатлением – она такая здоровенная. Удивительно, что при таких габаритах она отлично играет и так двигается по корту», – цитирует 30-летнюю Каданцу Digi Sport.

Теннис

«Это было ужасно, я плакала». Серена вспомнила свой первый поцелуй

21/05/2020 В 06:53
  • Каданцу – победительница одного турнира WTA в парном разряде, лучшая позиция в одиночном рейтинге – 59 место.
  • Серена Уильямс – чемпионка 23 «ТБШ» в одиночке, девятая ракетка мира.

Серена показала голые ягодицы для обложки модного журнала

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Теннис

Серена набрала больше всех очков за 10 лет, Шарапова не вошла в топ-20

13/05/2020 В 07:47
Уимблдон

Федерер призвал создать третью эру в теннисе. Слияние ATP и WTA станет эпохой

01/05/2020 В 13:57
По теме
ТеннисСерена УильямсАлександра Каданцу
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Теннис

Рублев и Хачанов сыграют на выставочном турнире в Химках

18 ЧАСОВ НАЗАД
Ролан Гаррос

Джокович – Чеккинато, Надаль – Содерлинг. Смотри крушения топов на Eurosport 1 и Eurosport Player

21 ЧАСОВ НАЗАД
US Open

Мужской US Open может пройти в трехсетовом формате

21 ЧАСОВ НАЗАД
Теннис

«Я следующая?» Гауфф остро отреагировала на убийство темнокожего мужчины полицией

ВЧЕРА В 13:10

Последние видео

Play Icon
Теннис

Крутейший Федерер из 2009-го: Роджер разложил Хааса после 0-2 по сетам

00:03:07
Play Icon
Play Icon
Теннис

Знаменитые слезы Хингис после поражения от Граф в финале «Ролан Гаррос»-1999

00:00:51
Play Icon
Play Icon
Теннис

18-летняя Хингис троллила Граф в финале «РГ» подачей с руки, когда Кирьос едва из люльки выполз

00:01:02
Play Icon
Play Icon
Теннис

Безумный розыгрыш в исполнении Гаудио – им он запустил камбэк с 0:2 в финале «РГ»-2004 против Кориа

00:00:50
Play Icon

Тренды

Play Icon
Теннис

Знаменитые слезы Хингис после поражения от Граф в финале «Ролан Гаррос»-1999

14 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Теннис

18-летняя Хингис троллила Граф в финале «РГ» подачей с руки, когда Кирьос едва из люльки выполз

18 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат Франции

«ПСЖ» выкупил Икарди у «Интера»

20 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

«Не прощаемся с Палычем, а говорим ему спасибо». «Локо» масштабно проводил Семина в соцсетях

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
Теннис

Безумный розыгрыш в исполнении Гаудио – им он запустил камбэк с 0:2 в финале «РГ»-2004 против Кориа

ВЧЕРА В 16:44
Play Icon
Чемпионат России

Совладельцу «Зимней Вишни» и экс-футболисту предъявлено окончательное обвинение

ВЧЕРА В 12:27
Play Icon
Теннис

Восхитительный розыгрыш в исполнении Мустера и Чанга с финала «РГ»-1995

ВЧЕРА В 12:47
Play Icon
Play Icon
Теннис

Матчбол финала 1981 года, после которого Борг стал 6-кратным чемпионом «Ролан Гаррос»

29/05/2020 В 21:34
Play Icon
Play Icon
Все виды спорта

Шикарный обводящий удар Курье в матче с Агасси на «Ролан Гаррос»-1991

29/05/2020 В 17:18
Play Icon
Чемпионат Испании

Вальдес будет тренировать клуб четвертого дивизиона Испании

29/05/2020 В 09:21
Чемпионат Румынии

Экс-модель Playboy может спасти румынский клуб от банкротства

29/05/2020 В 05:53
Чемпионат Англии

Гвардиола установил личный антирекорд по поражениям в чемпионате

09/03/2020 В 12:09
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалРублев и Хачанов сыграют на выставочном турнире в Химках