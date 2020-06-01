Александру Каданцу очень впечатлили габариты американки.

Румынская теннисистка Алекандра Каданцу вспомнила, как увидела американку Серену Уильямс обнаженной.

«Мое первое воспоминание о «Шлемах» – то, что я увидела в раздевалке Серену Уильямс. Она была полностью голой. Я навсегда запомнила это и долго ходила под впечатлением – она такая здоровенная. Удивительно, что при таких габаритах она отлично играет и так двигается по корту», – цитирует 30-летнюю Каданцу Digi Sport.

Теннис «Это было ужасно, я плакала». Серена вспомнила свой первый поцелуй 21/05/2020 В 06:53

Каданцу – победительница одного турнира WTA в парном разряде, лучшая позиция в одиночном рейтинге – 59 место.

Серена Уильямс – чемпионка 23 «ТБШ» в одиночке, девятая ракетка мира.

Серена показала голые ягодицы для обложки модного журнала

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Теннис Серена набрала больше всех очков за 10 лет, Шарапова не вошла в топ-20 13/05/2020 В 07:47