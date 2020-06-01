Серена Уильямс
Фото: Getty Images
Александру Каданцу очень впечатлили габариты американки.
Румынская теннисистка Алекандра Каданцу вспомнила, как увидела американку Серену Уильямс обнаженной.
«Мое первое воспоминание о «Шлемах» – то, что я увидела в раздевалке Серену Уильямс. Она была полностью голой. Я навсегда запомнила это и долго ходила под впечатлением – она такая здоровенная. Удивительно, что при таких габаритах она отлично играет и так двигается по корту», – цитирует 30-летнюю Каданцу Digi Sport.
Теннис
«Это было ужасно, я плакала». Серена вспомнила свой первый поцелуй
21/05/2020 В 06:53
- Каданцу – победительница одного турнира WTA в парном разряде, лучшая позиция в одиночном рейтинге – 59 место.
- Серена Уильямс – чемпионка 23 «ТБШ» в одиночке, девятая ракетка мира.
Серена показала голые ягодицы для обложки модного журнала
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере
Теннис
Серена набрала больше всех очков за 10 лет, Шарапова не вошла в топ-20
13/05/2020 В 07:47
Уимблдон
Федерер призвал создать третью эру в теннисе. Слияние ATP и WTA станет эпохой
01/05/2020 В 13:57