Теннис

Федерер – Монфис и Ноа – Виландер. Смотри легендарные матчи «РГ» на Eurosport 1 и Eurosport Player

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Роджер Федерер и Гаэль Монфис, «Ролан Гаррос»-2008

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Повторяем топовые матчи «Ролан Гаррос».

Полуфинал «Ролан Гаррос»-2008 между Роджером Федерером и Гаэлем Монфисом – один из любимых матчей фанатов тенниса. 21-летний француз сенсационно добрался до поздней стадии и вышел на первую ракетку мира. Статистика личных встреч была 3:0 в пользу Федерера, а в двух матчах того сезона Гаэль не взял у Роджера ни одного сета.

«Сейчас абсолютно иная ситуация. Я чувствую себя гораздо увереннее, – храбрился Монфис. – Я сейчас очень мотивирован, потому что никогда раньше не был так близок к цели. Я тренировался много лет ради этого момента, и я не хочу проигрывать».

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Достигнуть итоговой цели не получилось – Гаэлю достался всего один сет, матч завершился со счетом 6:2, 5:7, 6:3, 7:5. Но игра продлилась солидные три часа, а Монфис не выглядел обреченным андердогом: например, статистика помнит его 10 эйсов против двух у Федерера.

Гаэль Монфис, «Ролан Гаррос»-2008

Фото: Getty Images

Матч для настоящих ценителей – финал 1983 года между Янником Ноа и Матсом Виландером. Они были шестым и пятым сеяными соответственно, по пути выбив вторую и третью ракетки турнира (Макинроя и Лендла). Но финал закончился тремя сетами, причем первый Ноа взял сравнительно легко – 6:2.

В следующих Виландер закусился (7:5 и 7:6 (3)), но Ноа взял первый и единственный «Большой шлем», а швед не защитил титул. Но в будущем он выиграл еще несколько мэйджоров и собрал карьерный «шлем».

  • Вспомнить матчи Федерер – Монфис и Ноа – Виландер захотели сами зрители и читатели Eurosport. Вы еще можете заполнить сетку расписания второй недели, проголосовав по ссылке.
  • «Ролан Гаррос»-2020 должен был проходить 24 мая – 7 июня, но был перенесен на осень.

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