Результат того стоил.

В Sports Illustrated вспомнили подробности фотосессии датской теннисистки Каролин Возняцки в нарисованном на обнаженном теле купальнике.

«Понадобилось 15 часов, чтобы раскрасить тело Каролин Возняцки. И это того стоило, буквально каждая минута», – говорится в твиттере Sports Illustrated Swimsuit.

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Фотосессия состоялась четыре года назад.

29-летняя Возняцки – победительница Australian Open-2018 и экс-первая ракетка мира. Завершила карьеру на AO-2020.

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