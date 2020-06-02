Каролин Возняцки
Фото: Getty Images
Результат того стоил.
В Sports Illustrated вспомнили подробности фотосессии датской теннисистки Каролин Возняцки в нарисованном на обнаженном теле купальнике.
«Понадобилось 15 часов, чтобы раскрасить тело Каролин Возняцки. И это того стоило, буквально каждая минута», – говорится в твиттере Sports Illustrated Swimsuit.
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- Фотосессия состоялась четыре года назад.
- 29-летняя Возняцки – победительница Australian Open-2018 и экс-первая ракетка мира. Завершила карьеру на AO-2020.
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