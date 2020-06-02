Теннис

Sports Illustrated вспомнил фотосет Возняцки – купальник на ее голом теле рисовали 15 часов

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Каролин Возняцки

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 7 минут

Результат того стоил.

В Sports Illustrated вспомнили подробности фотосессии датской теннисистки Каролин Возняцки в нарисованном на обнаженном теле купальнике.

«Понадобилось 15 часов, чтобы раскрасить тело Каролин Возняцки. И это того стоило, буквально каждая минута», – говорится в твиттере Sports Illustrated Swimsuit.

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