Роджер Федерер, Стэн Вавринка
Фото: Getty Images
Французский теннисист жестко подколол друга.
Бенуа Пэр поделился мнением о способностях Стэна Вавринки в парном теннисе.
«Стэн, он считает, что лучше меня в парном разряде. Я сказал ему: «Толстяк, в паре ты не гений. Окей, у тебя есть медаль (золото Олимпиады-2008 – прим Eurosport), но это потому, что ты играл с Роджером. У меня тоже была бы медаль, играй я с Роджером, все просто! Родж сказал ему: «Ты подаешь и отходишь в сторону». Он ответил: «Окей», и забрал медаль. А потом он рассказывает, что лучше меня играет в паре», – сказал Пэр в лайве с Монфисом в Twitch.
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- За тот олимпийский турнир Вавринка и Федерер проиграли всего сет.
- Они завоевали для Швейцарии первое в истории олимпийское золото в парном разряде.
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