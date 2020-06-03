Французский теннисист жестко подколол друга.

Бенуа Пэр поделился мнением о способностях Стэна Вавринки в парном теннисе.

«Стэн, он считает, что лучше меня в парном разряде. Я сказал ему: «Толстяк, в паре ты не гений. Окей, у тебя есть медаль (золото Олимпиады-2008 – прим Eurosport), но это потому, что ты играл с Роджером. У меня тоже была бы медаль, играй я с Роджером, все просто! Родж сказал ему: «Ты подаешь и отходишь в сторону». Он ответил: «Окей», и забрал медаль. А потом он рассказывает, что лучше меня играет в паре», – сказал Пэр в лайве с Монфисом в Twitch.

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За тот олимпийский турнир Вавринка и Федерер проиграли всего сет.

Они завоевали для Швейцарии первое в истории олимпийское золото в парном разряде.

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