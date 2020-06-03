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Иванович: «Больше всего хотела бы переиграть финал Australian Open-2008 против Шараповой»

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Ана Иванович, Мария Шарапова

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
43 минут назад | Обновлено 7 минут назад

Бывшая сербская теннисистка рассказала о противостоянии с Марией и жизни со Швайнштайгером в самоизоляции.

Экс-первая ракетка мира Ана Иванович рассказала о самом обидном поражении в карьере и совместном быту с мужем – бывшим футболистом «Баварии» и сборной Германии Бастианом Швайнштайгером.

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Мы со Швайни играем в теннис один-два раза в неделю. Он даже думает, что я играю в полную силу. Иногда позволяю ему выиграть или повести 30-0, а потом мы начинаем играть по-настоящему. Если честно, я никогда не бью со всей силы. Бастиан стал играть лучше – у него неплохой форхэнд, он может бить по линии и переводить. Мы пробовали играть в UNO, но оба слишком сильно любим побеждать – так что это продлилось недолго.

О матче, который хотела бы переиграть

Финал Australian Open-2008 с Шараповой. В первом сете была очень плотная борьба. При счете 4:4 и 30-30 на ее подаче (на самом деле счет был 5:4 и 30-15 в пользу Иванович – Eurosport) у меня был простой мяч – Маша была у линии, я подумала: «Знаете, что? Сделаю дропшот». И я проиграла очко, попала в сетку. Проиграла очко, взбесилась, Маша выиграла сет 7:5. Я уже не смогла играть нормально – обычно ты упускаешь очко и забываешь о нем, продолжаешь матч, а я не могла выбросить тот момент из головы. В итоге проиграла 5:7, 3:6. Было обидно, я чувствовала себя настолько заряженной и готовой к финалу – отлично играла весь турнир.

О Швайнштайгере-отце

Швайни не готовит. И особенно не меняет подгузники. С первым ребенком он делал это со второго месяца, но со вторым он не делает этого вообще, может, только один раз за 9 месяцев. Но он помогает! Пока я успокаиваю младшего, он возится со старшим, – рассказала Иванович Барбаре Шетт в инстаграм-лайве Eurosport.

  • Иванович и Швайнштайгер женаты с 2016 года.
  • В 2008 году Ана все же взяла «ТБШ», победив на «Ролан Гаррос».

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