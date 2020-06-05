Кори дежала речь с трибуны в штате Флорида.

Американская теннисистка Кори Гауфф выступила с речью, посвященной расовой несправедливости, после убийства темнокожего мужчины Джорджа Флойда полицией. Инцидент вызвал массовые протесты в США – не только мирные акции, но и беспорядки.

«Это печально, что я протестую сейчас против того же самого, что и моя бабушка 50 с лишним лет назад. Во-первых, мы должны любить друг друга, несмотря ни на что. Вести беседы с друзьями. Я провела неделю за непростыми разговорами, пытаясь рассказать моим не темнокожим друзьям, как они могут помочь движению.

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Во-вторых, нам следует принять меры. Мы все здесь протестуем, но я еще не достигла совершеннолетия, чтобы голосовать, и это в ваших руках – голосовать за мое будущее, будущее моего брата и ваше будущее. Это один из способов добиться перемен.

В-третьих, вы должны использовать свой голос независимо от того, насколько велика или мала ваша возможность. Я видела цитату Мартина Лютера Кинга: «Молчание хороших людей хуже жестокости плохих людей». Значит, вам не стоит молчать. Если вы выбираете молчание, то выбираете сторону агрессора.

Это касается не только Джорджа Флойда. Это касается Трейвона Мартина, Эрика Гарнера, Бреонны Тейлор. Мне было восемь лет, когда убили Трейвона Мартина. Так почему же я стою здесь в 16 и все еще требую перемен? Это разбивает мне сердце, потому что я борюсь за будущее своих братьев. Я борюсь за будущее своих будущих детей, за будущее своих будущих внуков. Мы должны измениться сейчас», – призвала Гауфф.

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Речь американки ретвитнула пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова и написала: «Лучшие две минуты моего утра прошли за просмотром этого. Ты особенная, Кори!»

Афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на 20 долларов. После задержания один из офицеров прижал голову Флойда к асфальту и удерживал ее около шести минут, несмотря на слова задержанного, что он не может дышать. Затем мужчина потерял сознание; скорая помощь доставила его в больницу, где он скончался.

После убийства Флойда Америку охватила волна протестов и беспорядков.

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