Теннис

Муж Серены отказался от места в совете директоров Reddit в пользу темнокожего кандидата

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Алексис Оганян и Серена Уильямс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Уильямс поддержала супруга и оценила его самоотверженность.

Муж американской теннисистки Серены Уильямс Алексис Оганян покинул совет директоров Reddit с просьбой, чтобы ему на замену пришел темнокожий кандидат.

«Я делаю это для себя, своей семьи и своей страны. Как отец, которому нужно будет отвечать темнокожей дочери на вопрос, а что сделал я», – написал Оганян и добавил, что направит будущие доходы от акций Reddit на борьбу с дискриминацией темнокожих.

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38-летняя Уильямс поддержала мужа. «Так горжусь твоей самоотверженностью не только ради меня, но ради нас всех».

  • У Уильямс и Оганяна есть дочь Олимпия, которая родилась в 2017 году.
  • Протесты против расовой дискриминации в США начались на фоне убийства полицией темнокожего мужчины Джорджа Флойда.

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