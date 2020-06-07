Теннис

Кирьос рассказал, как играл против Надаля с похмелья. Возможно, он даже победил

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Ник Кирьос

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 43 минут

Очередная кулстори от Ника.

Австралийский теннисист Ник Кирьос, общаясь со знакомым комиком Эллиотом Лоуни, вспомнил, как играл против Рафаэля Надаля с похмелья после вечеринки.

«Мы отлично провели время на тусе, оттянулись по полной. Через полтора дня я увидел сетку и подумал: «Окей, нужно играть с Рафой». Ничего не изменилось. Я уже говорил, что думаю об этих игроках: я не уважаю их только за то, кто они, и за их достижения.

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Я вышел на корт, думая: «Буду бороться. Знаю, что не особо могу бегать, потому что у меня, кажется, еще не прошло похмелье. Так что нужно очень хорошо подавать и играть крайне агрессивно». И звезды в тот день сошлись», – приводит слова 25-летнего Кирьоса Yahoo Sport.

  • Собеседники не уточнили, на каком турнире это произошло: вероятно, имеется в виду победа над Надалем в Цинциннати в 2017 году (в диалоге упоминалась Америка и игра на харде).
  • Кирьос занимает 40-е место в замороженном на время локдауна рейтинге ATP.

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