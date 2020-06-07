Теннис

Смотри классику «Ролан Гаррос»: эпичный финал Макинроя и Лендла в 1984-м

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Eurosport

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 4 минут

French Open предлагает последить за еще одним великим матчем.

Если бы не пандемия коронавируса, сегодня мы бы с вами наблюдали за финалом мужского «Ролан Гаррос». Однако турнир был перенесен на осень, поэтому нам ничего не остается, как насладиться классикой: финалом 1984 года между Джоном Макинроем и Иваном Лендлом.

Эпичное финальное побоище, которое растянулось на пять сетов и принесло Лендлу первый «Большой шлем» в его карьере. Позже он выиграет еще семь мэйджоров, но не соберет карьерный «БШ» – Уимблдон чехословацкому теннисисту так и не покорится. Трансляция финала «РГ»-1984 начнется на официальном ютуб-канале турнира в 16:00 мск.

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