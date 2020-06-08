Вот такое неоднозначное мнение.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова высказала мнение о гражданах России, переехавших за границу.

«Я не люблю, когда начинают: «Там так все хорошо, а вот у нас...» Это неправда. Люди, которые рвутся поехать жить за границу, думают там так все хорошо, а там хуже. И на самом деле эти люди потом останавливаются в развитии, когда приезжают. В Америке на Брайтон-Бич идешь, и там люди: «Я с Рашки приехал, но я не спикаю по-английски».

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Вот так разговаривают. Соответственно идет какая-то деградация, на мой взгляд», – сказала 34-летняя Кузнецова, общаясь в прямом эфире инстаграма с журналисткой Марией Командной.

Кузнецова – победительница двух турниров «Большого шлема».

Сейчас Светлана занимает 32-е место в рейтинге WTA, замороженном на время локдауна.

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