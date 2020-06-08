Ник Кирьос
Фото: Getty Images
Ник просто получает удовольствие от тенниса, а не страдает ради больших побед.
Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, почему не собирается нанимать тренера.
«Лично я считаю, что нанимать тренера – пустая трата денег. Им слишком много платят. К тому же у меня нет цели выигрывать «Большие шлемы». Я просто хочу жить по-своему, получать удовольствие и просто играть. Для меня нанимать тренера бесполезно, потому что я не хочу тратить их время.
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И сейчас мне уже поздно нанимать коуча, потому что я уже привык все делать по-своему и мне не нравится слушать советы. Я не думаю, что выиграю «Большой шлем», потому что мой организм не выдержит семь матчей, каждый из которых может длиться 3-4 часа», – цитирует Ника Australian Associated Press.
- Лучшее достижение в карьере Кирьоса – выход в четвертьфинал мэйджора.
- Ник выходил в 1/4 финала на Уимблдоне-2014 и Australian Open-2015.
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