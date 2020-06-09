Теннисистка считает, что вирус обошел страну стороной.

Теннисистка Арина Соболенко рассказала об отношении к коронавирусу в Белоруссии.

«Коронавирус обошел Белоруссию, он не достиг нас. Где он, его не видно же! Он боится нас, белорусов. На самом деле у нас так хорошо, что все открыто, можно как-то существовать. Вот ты можешь его потрогать? Я не могу. Вот и нет коронавируса. У нас вообще народ – я в шоке. В любой торговый центр заезжаешь – полная парковка, народа до фига, никто ничего не боится, везде ходят, бесстрашные. Ну, я тоже так отношусь.

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Ну, блин, переболею – переболею. Если уже суждено – этого не избежишь. Я на антитела делала тест. Я ж думала, что точно переболела – такое состояние в Чжухае было. Думала – сто процентов. Ни фига! Нет у меня никаких антител. Здорова, все нормально. Ну, вообще говорят, что эти антитела могут долго не держаться. То есть мы могли переболеть, просто антитела долго не продержались», – цитирует спортсменку Tribuna.com.

Чемпионат Белоруссии по футболу – единственная высшая лига Европы, не прерывавшаяся из-за пандемии.

В стране зафиксировано 49,4 тыс случаев заражения COVID-19.

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