А Рафа Надаль не хочет лететь в США на US Open.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова дала большое интервью L'Équipe, из которого мы выбрали все самое главное и интересное.

Об объединении WTA и ATP

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Пока что мы еще очень далеки от слияния ATP и WTA. Хотя было приятно видеть твиты Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, где они выразили готовность помочь нам и объединиться. Это шаг вперед для тенниса. Совет WTA уже много лет говорит об объединении, и сейчас наконец-то процесс пошел. Но нам нужна поддержка ATP. Это возможно, но понадобится немного времени.

Сегодня очевидно, что ATP сильнее WTA, мужская ассоциация имеет больший вес в принятии глобальных решений. Некоторые боятся, что в случае объединения WTA окажется в тени ATP, но я так не думаю. Все будет зависеть от подхода ATP. Есть и другое мнение: WTA необходимо слияние, потому что мы находимся в слабой позиции. Но это не так. Теннис – номер один среди женских видов спорта. Мы уже не раз доказали, что популярны и очень сильны.

О финансовой помощи теннисистам

Большинство игроков уже получили деньги из фонда поддержки. Выплаты начались в середине мая, но пока что не закончены. Трудно всем угодить, но мы сделали все возможное, чтобы помочь. Игроки из cовета WTA из этого фонда ничего не получили – мы стараемся не для себя, а ради теннисисток с более низким рейтингом.

Анастасия Павлюченкова Фото: Getty Images

Помощь мы смогли оказать игрокам между 100-й и 500-й позициями, потому что это спортсменки, которые в основном участвуют в турнирах WTA. Игроки ниже топ-500 обычно играют в соревнованиях ITF, это другая организация. Она готова помочь этим теннисисткам, сейчас в ITF работают над созданием своего фонда. Но невозможно помочь абсолютно каждому: речь идет о сотнях человек. Ни ATP, ни WTA к подобному не были готовы, у наших ассоциаций нет источников неограниченного финансирования. Поэтому мы и настаивали на создании фонда поддержки, в котором участвовали бы турниры «Большого шлема».

К сожалению, реальность такова, что теннисист за пределами топ-200 большую часть времени в минусе. Если у тебя есть полноценная команда с тренером, физиотерапевтом, если ты сам платишь за все переезды, гостиницы и питание – то в итоге выходишь в лучшем случае в ноль, а в худшем в минус в зависимости от своих результатов на турнирах. То же самое переживают и некоторые игроки из топ-100.

Теннис – дорогой вид спорта, без спонсоров и господдержки бывает очень сложно. За пределами 200-го места твоя цель на корте – не заработать деньги, а подняться в рейтинге. Через такое нужно пройти, по-другому никак. Невозможно сразу попасть в элиту. Мне повезло прогрессировать быстро и попасть в топ-30 уже в 17 лет, но до этого я, как и все, играла на турнирах ITF. Это абсолютно нормально. Я уважаю всех теннисистов.

Я бы хотела, чтобы теннисистам платили больше за первые матчи и квалификацию и обсуждала это в совете WTA. Знаю, как трудно пройти квалификационные раунды. Энергии и сил тратишь столько же, сколько обычно, а зарабатываешь при этом гораздо меньше. Эту ситуацию нужно исправлять. Медленно, но верно мы идем в этом направлении.

О том, когда возобновится теннисный сезон

Пока непонятно, возобновится ли сезон в 2020 году. Мы в совете игроков WTA часто созваниваемся и обсуждаем развитие ситуации. Для всех она странная и непонятная. Теннис – международный вид спорта. Поэтому, во-первых, нужно дождаться, пока снимут все ограничения на путешествия. Каждый игрок должен иметь возможность свободно въехать в любую страну. Во-вторых, уже на месте хотелось бы чувствовать себя в безопасности и не попасть на ограничения в тренировках. Мы пытаемся возобновить сезон в августе, но так или иначе зависим от решений правительств разных стран, которые по понятным причинам не можем контролировать.

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Недавно Надаль заявил, что пока что не готов лететь в Нью-Йорк на US Open, и я с ним согласна. Общалась со многими европейскими теннисистами – всем сейчас реально страшно возобновлять сезон. Возможно, в августе или сентябре ситуация изменится.

Сейчас мы пытаемся организовать общий звонок WTA и ATP. Наш президент Стив Саймон на связи с мужской ассоциацией. Мы стараемся принимать одинаковые решения, поддерживать друг друга. Созваниваемся в WTA каждую неделю, чтобы держать теннисисток в курсе событий. Все должно проясниться в середине июня. В худшем случае мы объявим об окончании сезона до 15 июля. Нельзя ждать до августа или сентября, нужно принимать решение в ближайшее время.

Слышала, что многие турниры могут остаться без спонсоров, то же самое – с игроками. Понимаю, что и бренды оказались в непростой ситуации. Но от нас, теннисистов, сейчас ничего не зависит: нет турниров – мы не можем играть. Большинство игроков, в том числе и я, хотят доиграть сезон. Пока что для Азиатского тура по сравнению с другими соревнованиями все складывается неплохо, организаторы настроены позитивно. Но мы должны внимательно следить за развитием ситуации и быть готовы ко второй волне пандемии и возвращению запретов на международные перелеты.

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