Теннис

Федерер не сыграет в 2020 году из-за новой операции

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Роджер Федерер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 3 минут

Швейцарец взял перерыв, чтобы повторить камбэк-2017.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил, что не вернется на корт в 2020 году вне зависимости от возобновления сезона.

«Дорогие болельщики. Надеюсь, все вы в безопасности и добром здравии. Столкнувшись несколько недель назад с осложнениями в реабилитации, я был вынужден пойти на дополнительную артроскопическую процедуру по поводу моего правого колена.

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Теперь, как и при подготовке к сезону-2017, я планирую взять необходимый перерыв, чтобы полностью подготовиться к игре на своем высшем уровне. Мне будет очень не хватать моих болельщиков и тур, но я гляжу вперед, чтобы снова увидеть вас в начале сезона-2021. Всего наилучшего», – написал теннисист.

  • На Australian Open-2019 Роджер дошел до полуфинала, где уступил Новаку Джоковичу.
  • В 2016-м Федерер был вынужден досрочно завершить сезон из-за операции, но уже в следующем году выиграл Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон.

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