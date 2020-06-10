Дедушка живет красиво.

Экс-первая ракетка мира Илие Настасе в пятый раз связал себя узами брака.

На этот раз избранницей 73-летнего румына стала девушка по имени Иоанна Симион – дама на 30 лет моложе избранника. Пара сыграла скромную свадьбу на родине бывшего спортсмена, из гостей были только родственники и близкие друзья молодоженов. «Мы не делали ничего особенного. Вышли из церкви и поели в ресторане. Все было просто и красиво. Мы хотели сделать все сделать именно так – мало людей, никакой рекламы. Это то, чего хотела моя жена», – цитирует Настасе Gazeta Sporturilor.

Теннис Федерер не сыграет в 2020 году из-за новой операции 2 ЧАСОВ НАЗАД

Настасе был первым теннисистом, который возглавил мировой рейтинг АТР (в 1973-м). Он сохранял лидерство в течение 40 недель.

После завершения карьеры Илие очень много скандалит. Убедиться можно вот тут:

«Если не заткнешься, я ***** [испражнюсь] в твою белоснежную шляпку!» Кто поносит Серену и Шарапову

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Теннис Павлюченкова: «Пока непонятно, возобновится ли сезон в 2020 году» 19 ЧАСОВ НАЗАД