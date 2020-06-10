Теннис

73-летний Настасе женился в пятый раз: новая супруга моложе на 30 лет

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Илие Настасе

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
38 минут назад

Дедушка живет красиво.

Экс-первая ракетка мира Илие Настасе в пятый раз связал себя узами брака.

На этот раз избранницей 73-летнего румына стала девушка по имени Иоанна Симион – дама на 30 лет моложе избранника. Пара сыграла скромную свадьбу на родине бывшего спортсмена, из гостей были только родственники и близкие друзья молодоженов. «Мы не делали ничего особенного. Вышли из церкви и поели в ресторане. Все было просто и красиво. Мы хотели сделать все сделать именно так – мало людей, никакой рекламы. Это то, чего хотела моя жена», – цитирует Настасе Gazeta Sporturilor.

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  • Настасе был первым теннисистом, который возглавил мировой рейтинг АТР (в 1973-м). Он сохранял лидерство в течение 40 недель.
  • После завершения карьеры Илие очень много скандалит. Убедиться можно вот тут:

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