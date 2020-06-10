Выдающийся теннисист уверен, что только так актер сможет вылечиться от алкоголизма.

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал известный актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов.

«Решать судьбу человека, совершившего преступление, должен суд! Искренне соболезную семье погибшего. Вот мне почему-то кажется, что тюрьма это единственный способ избавиться от таких пагубных привычек, как алкоголизм и наркомания. Хотя, наверное, я очень сильно заблуждаюсь в этом рассуждении», – написал Кафельников в твиттере.

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Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП в центре Москвы – он выехал на встречную полосу Садового кольца и врезался в «Ладу», за рулем которой был 58-летний доставщик еды Сергей Захаров.

Захаров был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с переломами ребер, шейного отдела позвоночника, бедра, с закрытой черепно-мозговой травмой, травмами внутренних органов. В районе 5 утра пострадавший скончался.

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Чемпионат России Болельщик «Спартака» Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы. Ему грозит до семи лет тюрьмы ВЧЕРА В 05:20

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