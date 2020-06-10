Теннис

«Тюрьма – единственный способ избавиться от пагубных привычек». Кафельников – о наказании Ефремова

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Евгений Кафельников

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
25 минут назад

Выдающийся теннисист уверен, что только так актер сможет вылечиться от алкоголизма.

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал известный актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов.

«Решать судьбу человека, совершившего преступление, должен суд! Искренне соболезную семье погибшего. Вот мне почему-то кажется, что тюрьма это единственный способ избавиться от таких пагубных привычек, как алкоголизм и наркомания. Хотя, наверное, я очень сильно заблуждаюсь в этом рассуждении», – написал Кафельников в твиттере.

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