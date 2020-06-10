В 2017-м Роджер вернулся сильнее и выдал один из лучших сезонов в карьере.

10 июня Роджер Федерер объявил в твиттере, что не выйдет на корт в 2020 году, даже если прерванный пандемией коронавируса сезон все же возобновится. Причина: новые проблемы с коленом, из-за которых швейцарцу пришлось прибегнуть к еще одному хирургическому вмешательству.

«Несколько недель назад из-за проблем с восстановлением после первой операции мне пришлось перенести дополнительную артроскопическую процедуру на правом колене. Сейчас, как и перед сезоном-2017, я планирую взять необходимую паузу, чтобы на 100% подготовиться и играть на самом высоком уровне. Я буду очень скучать по болельщикам и туру и буду ждать возвращения в начале сезона-2021. Всего наилучшего», – таким оказалось огорчившее поклонников сообщение Роджера.

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Федерер не впервые досрочно завершает сезон и сосредотачивается на восстановлении. В 2016-м у чемпиона возникли все те же сложности с коленом при необычных обстоятельствах: на следующий день после поражения от Джоковича в полуфинале Australian Open Роджер производил манипуляции с ванной и травмировал ногу. Обследование в Швейцарии выявило разрыв миниска. «Я не мог в это поверить, – рассказывал позднее Федерер. – Я был очень эмоционален, особенно после операции, потому что смотрел на ногу и представлял, что, возможно, она или колено никогда не будут прежними».

Та травма выбила Роджера из тура на два месяца. После возвращения ему пришлось пропустить «Ролан Гаррос», где, по словам самого Федерера, «он не выиграл бы и матча». Но уже летом швейцарец вышел в полуфинал на трех травяных турнирах подряд (в Штутгарте, Галле и на Уимблдоне) – казалось, сложности позади. Но случился легкий рецидив, и Отец отказался от борьбы в оставшейся части сезона.

На тот момент Федереру уже исполнилось 35 лет, из-за чего возникли опасения – вдруг травма перерастет в хроническую и вынудит его завершить карьеру раньше срока. В лучшем случае – помешает играть на прежнем уровне. Но Роджер не просто вернулся в 2017-м, а превзошел любые ожидания. «Этот перерыв дал мне возможность и время поработать над своей игрой», – так Федерер описал время, проведенное вне тенниса.

В 2017-м он сперва выиграл Australian Open (одолел в финале в пяти сетах Надаля, уйдя с 1:3 в решающем), затем взял связку «Мастерсов» Индиан-Уэллс и Майами, а летом в очередной раз победил в Галле и без потери сета в восьмой раз праздновал чемпионство на Уимблдоне. Фантастика, которая не потребовала вмешательства врачей. Разве что на АО в полуфинале против Вавринки, да и тот вызов физио Роджер назвал больше психологическим.

Роджер Федерер после победы на Australian Open-2017 Фото: Getty Images

Конечно, после проблем с коленом Федереру пришлось на два года забыть о грунте – нагрузка на травмированную область могла стать критичной. Но в 2019-м Роджер вернулся на «Ролан Гаррос» и выступил точно сильнее, чем от него ждали – дошел до полуфинала и сразился с Надалем. Все эти годы он предельно внимательно относился к реакциям организма и турнирному графику. Казалось бы, в 2020-м швейцарец почти не играл (как, впрочем, и остальные) – он сражался только на АО и провел один выставочный матч против Надаля в Африке. Это всего семь появлений на корте. Откуда взяться травме?

Едва ли Федерер пошел на операцию от нечего делать – проблемы с коленом давали о себе знать, и Роджер просто воспользовался перерывом в соревнованиях, чтобы разобраться с ними. Но последствия на этот раз точно будут куда серьезнее, чем прежде.

Во-первых, на 95% это означает, что швейцарец не вернется на грунт – тяжелое покрытие в 39 лет после нескольких врачебных вмешательств может в один миг оборвать и без того идущую к закату карьеру. Во-вторых, Федерер вряд ли сможет снова претендовать на «Шлем». Надаль и Джокович, в какой бы форме не находились, моложе и точно сохранились лучше Роже. Конкуренция в туре увеличилась, молодые игроки подпирают, а выдерживать против них на одной только магии ударов без легкости передвижения, которая так необходима Федереру, он не сможет.

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