Теннис

Алеся Кафельникова снялась обнаженной для журнала Elle Russia

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Алеся Кафельникова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
30 минут назад

Алеся показала все изгибы и изъяны.

Алеся Кафельникова, дочь бывшего российского теннисиста Евгения Кафельникова, снялась в обнаженном виде для глянцевого журнала о моде и стиле Elle Russia.

«Вот как выглядит мой карантин, когда я пытаюсь загореть», – написала Алеся под снимком. Его можно увидеть только по ссылке – извините, но фото получилось слишком горячим!

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  • Отец Алеси выиграл два «Больших шлема» в одиночном разряде («Ролан Гаррос»-1996 и Australian Open-1999) и четыре – в парном.
  • Евгений – олимпийский чемпион Сиднея-2000 и триумфатор Кубка Дэвиса-2002 в составе сборной России.

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