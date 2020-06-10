Алеся Кафельникова снялась обнаженной для журнала Elle Russia

Алеся Кафельникова
Фото: Instagram
Алеся показала все изгибы и изъяны.
Алеся Кафельникова, дочь бывшего российского теннисиста Евгения Кафельникова, снялась в обнаженном виде для глянцевого журнала о моде и стиле Elle Russia.
«Вот как выглядит мой карантин, когда я пытаюсь загореть», – написала Алеся под снимком. Его можно увидеть только по ссылке – извините, но фото получилось слишком горячим!
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- Отец Алеси выиграл два «Больших шлема» в одиночном разряде («Ролан Гаррос»-1996 и Australian Open-1999) и четыре – в парном.
- Евгений – олимпийский чемпион Сиднея-2000 и триумфатор Кубка Дэвиса-2002 в составе сборной России.
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